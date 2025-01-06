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2024’ün en iyisi

Güncelleme Tarihi:

#Cem Doğut#Türk Hava Kuvvetleri#NATO Hava Komutanlığı
2024’ün en iyisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

NATO Hava Komutanlığı’nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye’den havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut’un Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-4 Phantom fotoğrafı, 2024’ün en iyisi seçildi.

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NATO Hava Komutanlığı’nın resmi X hesabı üzerinden her yıl aralık ayı boyunca, o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmayı, Türkiye’den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı. Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların fotoğrafıyla 2023’ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu. 4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı. Oyların yüzde 76.7’sini alan Cem Doğut’un Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 Phantom uçaklarının 50’nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024’ün en iyisi seçildi.

Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 Phantom uçaklarının 50’nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

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‘ÇOK GURURLANDIRDI’

“Gönül bağım olan Phantom’u A400M’in rampasından fotoğraflamak ömür boyu unutamayacağım bir andı. Air Forces Monthly dergisinin kapağında ilk kez bir Türk uçağının fotoğrafı 1993 yılında yayımlanmıştı. O zaman Bosna üzerinde görev yapan bir F-16’mızı yabancı bir fotoğrafçı fotoğraflamıştı. Aradan geçen 31 yılda bir daha kapağında Türk uçağı göremedik. Aradan geçen onca yılın ardından fotoğrafımın kapakta yayımlanması beni çok gururlandırdı. Havacılık fotoğrafçılığı kariyerimdeki en özel anlardan biri oldu.”

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#Cem Doğut#Türk Hava Kuvvetleri#NATO Hava Komutanlığı

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