2024’ün ‘dünyaevi’ bilançosu

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Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 173 bin 342 iken; 2024 yılında 187 bin 343 oldu.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28.3 iken kadınlarda 25.8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.5 yaş olarak gerçekleşti.

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların yüzde 1’ini oluştururken, yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin yüzde 5.1’ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 20.6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 19.5 ile Alman damatlar ve yüzde 5.7 ile Afgan damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 12.1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 8.3 ile Faslı, yüzde 7.5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

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Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33.7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21.3’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.