2024’te sınır dışı rekoru: 140 bin

Göç İdaresi Başkanlığı, dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan ve bu yıl sayısı 375’e çıkarılan Mobil Göç Noktası araçlarının düzensiz göçle mücadelede sahadaki kapasiteyi artırdığını bildirdi. Göç İdaresi’nin verilerine göre; 2023’te 130 binin üzerine çıkan sınır dışı edilme sayısı 2024’de 140 bin kişiyle tarihin en yüksek düzeyine ulaştı. 2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edilmişti.

BU YIL 4 BİNDEN FAZLA OPERASYON

Mobil denetimlerin yanı sıra göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Bu yıl içinde 4 bin 125 operasyonda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 2 bin 719’u tutuklandı. Geçen yıl 7 bin 871 operasyon yapılmış, 13 bin 61 kaçakçı yakalanmıştı. Kaçak göçmenlerden 2024’te 225 bin 831 kişi, 2025’te 101 bin 409 kişi, 2023 seçiminden beri son Kabine döneminde ise 516 bin 183 kişi yakalandı. Kabine döneminde toplam 16 bin 523 operasyonda 27 bin 383 göçmen kaçakçısı yakalandı ve 10 bin 559 kaçakçı tutuklandı.