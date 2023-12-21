2024’te rekorlara hazır olun: Güneş daha da yakacak

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Rekor sıcaklıklarla tamamladığımız 2023 yazının ardından kış mevsimiyle biraz olsun nefes almaya başlamışken biliminsanlarından bir uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz’a göre, gelecek yaz daha da sıcak olabilir. Kurnaz, Güneş’in 11 senelik döngülerle hafifçe ısınıp soğuduğunu ve bunun günlük yaşamda binde bir oranında ancak hissedilebildiğini söylüyor. Geçtiğimiz 15 yıl içinde Güneş’in soğuk durumunu yaşadığımızı belirten Prof. Kurnaz, “Bilim insanları bu soğuk duruma uzun süre daha yakın olacağımız öngörüsündeydi. Yani 30 sene daha hafifçe soğuyacağımızı düşünüyorlardı. Ancak beklentilerin aksine son 6 ayda güneş oldukça ısındı” diyerek şunları söyledi:

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ISINMA 2025’E KADAR ARTABİLİR

“Güneş bundan 30-40 sene önce de benzer sıcaklıktaydı ama geçtiğimiz 10 senede biraz serinlemişti. Şimdi o serinleme ortadan kalktı. Hafifçe bir ısınma söz konusu. Güneş’in daha 11 senelik bir döngüsü var ve bu döngü 2025’te en sıcak zamanına ulaşacak. Bu yaz oldukça kuvvetli bir El-Nino yaşanma ihtimali de var. Bu da ortalama sıcaklıkların beklentilerin üstünde olacağı anlamına geliyor. Buna ayrıca Güneş’in beklenenin üstünde ısınması ekleniyor. Özetle önümüzdeki yaz ısınmaya yönelik iki olay üst üste gelecek. El-Nino etkisi de devam ederse 2024 yazı oldukça sıcak olacak. 2025 yılına doğru da normalin üzerindeki sıcaklık artışları devam edebilir.

İSTANBUL’DA 38 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ

Sıcaklığı belirleyen birkaç faktör var. Bunlardan biri küresel iklim değişikliği. Ondan dolayı tüm dünya zaten ısınıyor. Bunun üstüne El-Nino’nun da gelmesini bekliyoruz. El-Nino etkisindeyken sıcaklıklarda 0.5 ile 1 derece arasında artış görüyoruz. Güneş’in ısınmasıyla onun üstüne biraz daha eklenecek. Yani 0.2 ile 0.3 derece arasında bir artış olacak. Ortalamanın 0.3 derece artması demek ekstrem sıcaklıkların 1.5 ile 2 derece artması demek. Bu sebeple İstanbul’da yazın maksimum 35-36 dereceleri görürken gelecek yaz 37-38 dereceleri görebileceğiz. Geçtiğimiz yaz Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 49.5 derece ile Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Bu sene muhtemelen 49.5’un da üstüne çıkarak yeni bir rekor kırabiliriz.”

EL NİNO NEDİR

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El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını tanımlayan bir iklim modeli. Atmosfer de El Nino’dan etkileniyor ve dünya genelinde ortalama sıcaklıklar yükseliyor. El Nino, El Nino- Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha büyük bir olgunun “sıcak fazı” olarak tanımlanıyor.