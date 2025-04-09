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2024’te en çok onları okuduk

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#Türk Kütüphaneciler Derneği#TKD#Reşat Nuri Güntekin
2024’te en çok onları okuduk
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), 61’inci Kütüphane Haftası kapsamında, 2024 yılında kütüphanelerden en çok ödünç alınan kitapları tespit etti.

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Yetişkin kitapları kategorisinde Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali), Şeker Portakalı (Jose Mauro Vasconcelos), Suç ve Ceza (Fyodor Dostoyevski), Körlük (Jose Saramago), Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali), Tutunamayanlar (Oğuz Atay), İnce Memed 1 (Yaşar Kemal), İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali) ve Martin Eden (Jack London) en çok tercih edilen ilk 10 eser oldu.

Çocuk kitapları kategorisinde ise Saftirik Greg’in Günlüğü (Jeff Kinney), Pinokyo (Carlo Collodi), Levent (Mustafa Orakçı), Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry), Dedemin Bakkalı (Şermin Yaşar), Abartma Tozu (Şermin Yaşar), Limon ile Zeytin (Salih Memecan), Canavar Peşinde (Adam Blade), Kırmızı Başlıklı Kız (Grimm Kardeşler) ve Heidi (Johanna Spyri) ile 10 ödünç alınan eserler olarak belirlendi.

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1300 KÜTÜPHANEDEN İSTATİSTİK

TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, okurların ödünç alma istatistiklerini Hürriyet ile şöyle paylaştı:

TKD olarak 10 yıldır kütüphanelerden aldığımız istatistikleri halkımızla paylaşıyoruz. Bu bağlamda 61’inci Kütüphane Haftası kapsamında geçtiğimiz 2024 yılı için 1300 Halk kütüphanesinden aldığımız istatistiklere göre yetişkin kitaplarında en çok ödünç alınan kitap, Can Yayınları tarafından yayınlanan Jose Mauro de Vasconcelos’un çeviri kitabı ‘Şeker Portakalı’, çocuk kitaplarında ise Timaş Yayınları tarafından yayınlanan Mustafa Orakçı’nın ‘Levent’ adlı seri kitabı olmuştur. Günümüzde kütüphaneler Apple, Amazon, Google gibi devasa rakiplerine rağmen hâlâ kendi yaratıcılıkları ve özel arşivleri ile özellikle dezavantajlı gruplara için vazgeçilmezliklerini koruyorlar, korumaya da devam edeceklerdir. Bu bağlamda kütüphaneleri desteklemeye devam edelim.”       m Umut ERDEM / ANKARA

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#Türk Kütüphaneciler Derneği#TKD#Reşat Nuri Güntekin

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