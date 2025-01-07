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2024’te 4.5 milyon başvuru: Alo Cimer ben kaçta doğdum

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#Cimer#Cimer Şikayeti#Cimer Başvuru
2024’te 4.5 milyon başvuru: Alo Cimer ben kaçta doğdum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

CİMER’e 2024 yılında toplam 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En fazla başvuruyu doğum saatini öğrenmek isteyenler yaptı...

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İLETİŞİM Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre; CİMER’e 2024’te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER’den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi. Başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen ‘İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü’ birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü. Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

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EN ÇOK ERKEKLER BAŞVURDU

Başvuruların doğru analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla 2024’te 636 bülten ve rapor yetkili makamlarla paylaşıldı. 2024’te en fazla başvuru 867 farklı konu arasında ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ‘nüfus işlemleri’ konusu yer aldı. CİMER’e başvuranların yüzde 44’ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2’nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55’i erkeklerden, yüzde 45’i ise kadınlar tarafından yapıldı. Erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı. 2024’te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan gerçekleştirildi.

 

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#Cimer#Cimer Şikayeti#Cimer Başvuru

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