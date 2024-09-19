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2024 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#YKS #Ek Yerleştirme#ÖSYM
2024 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 14:09

ÖSYM, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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#YKS#Ek Yerleştirme#ÖSYM

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