2024 yerel seçim sonuçları Hürriyet.com.tr seçim özel sayfasında! Takip et butonuyla şehrine özel bildirim al

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Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü(yarın) sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Hürriyet 2024 seçim sayfası" üzerinden takip edilebilecek.

Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları Hürriyet 2024 seçim sayfasında yer alacak. Ayrıca önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edip, karşılaştırma yapabileceksiniz.

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ŞEHRİNİZE ÖZEL BİLDİRİM

2024 yerel seçim sonuçları, yarın oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte açıklanmaya başlayacak. Büyükşehirler, ilçeler, beldelerde seçim sonuçlarını en ayrıntılı şekilde takip edebileceğiniz Hürriyet seçim özel sayfasında seçtiğiniz şehirlerle ilgili özel bildirimler de alabileceksiniz.

Seçim sayfamızda "Büyükşehirlerde Son Durum" başlığı altındaki illerin yanında yer alan "Takip Et" butonuna tıklayarak şehrinize özel bildirim alabilirsiniz.