×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#2024-KPSS Lisans#Genel Yetenek-Genel Kültür Soru Kitapçığı
2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 18:41

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS soru ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans, Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını web sitesinde yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Temmuz tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Temmuz tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#2024-KPSS Lisans#Genel Yetenek-Genel Kültür Soru Kitapçığı

BAKMADAN GEÇME!