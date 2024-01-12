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2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Bedelli Askerlik
2024 bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 19:26

MSB, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını açıkladı.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şu şekilde;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Bedelli Askerlik

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