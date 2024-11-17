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2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

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#Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı#Sınav#Ösym
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 13:02

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleşti.

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Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı

Emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yaptığı sınava 171 bin 640 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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#Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı#Sınav#Ösym

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