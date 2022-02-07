2023’ün yol haritası

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki süreçte partisinin yol haritasını belirlemek üzere girdiği 2 günlük Kızılcahamam Kampı’nın son gününde basın toplantısı düzenledi. 2023 seçimlerinde yol haritası niteliği taşıyan beş stratejik hedefini de açıklayan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Türkiye’nin parlak geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir (CHS). Erken seçim Türkiye’nin gündeminde yer almamaktadır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gayesi zaman kaybıdır. Türk milleti gelecek ümitlerini CHS’ye bağlamıştır. Geriye dönüş ne mümkün ne de muhtemeldir. MHP Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı kalacaktır. Bu birinci stratejik hedefimizdir. MHP, CHS’nin ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. Bu ikinci stratejik hedefimizdir. MHP, 2023’ün Haziran ayında TBMM’nde milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu üçüncü stratejik hedefimizdir. MHP, terörün kökünü kazıma seferberliğinde desteğini önşartsız verecektir. Bu dördüncü stratejik hedefimizdir. MHP, Başkanlık Sistemi’ni kurumsallaştıran yeni anayasa konusunda faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Bu beşinci stratejik hedefimizdir.

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ABD ELÇİSİ’NE: KOŞA KOŞA GİTMESİ ZARFSIZ BİR MESAJ

BAHÇELİ yeni ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesine de tepki gösterdi: “ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Güya, ‘Askıda Fatura Projesi’yle ilgili bilgi almak istiyormuş. Be hey büyükelçi kimi kandırıyorsun? Diplomatik teamülleri çiğneyerek soluğu belediyede alması kasti bir tahriktir. Bu büyükelçi, Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Belediye Başkanı’nın genel başkanı olan Kılıçdaroğlu’nu da mı evvel emirde ziyaret etmeyi aklına getiremedi? Bu ne aceledir? Bu neyin işaret fişeğidir? Herkes haddini bilsin. Uyarıyorum, bu büyükelçi görevinin sınırlarını aşmamalıdır.”

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ONUR ANITI’NA MUSALLAT OLAN

kMHP Lideri Bahçeli, Samsun’da geçen hafta Onur Heykeli’ni yıkmaya çalışan iki kişiye ilişkin de şunları söyledi: “Atatürk’e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı’na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir. Ortak değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisidir.”