'2023’ün başlangıcını şimdiden verdik'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Antalya’da bir dizi etkinliğe katıldı. Diplomasi Forumu’nun ardından Kemer’de NG Phaselis Bay Oteli’nin açılışını yapan ve oradan AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısına geçen Erdoğan, buradaki konuşmasında HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan saldırı hakkında ilk kez açıklama yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BİRBİRİMİZİN ARKASINDAN KONUŞMAYACAĞIZ

“Sevgili Antalyalılar. Buraya gelmeden önce 1.5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1.5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah’ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz parti tüzük kuruluşu değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz.

BIRAKIN GİDENLER GİTSİN

Biz yola çıkarken ne dedik? ‘Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz’ dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Siz teşkilatımızda, teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti’yi yüzde 50’nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı gördüm. Bu arada arkadaşlarım da onu hatırladı. Söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay da rahmetli oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

VEKİLLERİMİZ DAĞ TAŞ DOLAŞSIN

Benim sizden bir ricam daha var. Arkadaşlar az önce bir dostla konuşuyordum, ‘İlimizin milletvekilleri ilimize uğramıyorlar’ dedi. Milletvekili arkadaşlarımın dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Biz şimdiden 2023’ün başlangıcını verdik. 2023’de Cumhurbaşkanı’nı seçiyoruz, milletvekili sayımızı daha da arttırıyoruz.

İZMİR’DEKİ SALDIRI: EN AĞIR CEZAYI ALACAK

AK Parti onca saldırıya maruz kalır, şehit verirken bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan ses çıkmadı. Çünkü bunlar saldırıya uğrayanlar kendilerinden başkasıysa görmezden gelir, hatta içten içe de ’ohh’ çekerler. Biz bunlar gibi değiliz olmadık, olmayacağız. Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkilerin ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir’deki provokasyonu kınadık, kınayacağız. Ortaya sürülen figüranlar, arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık.”

DÜNYADA KATILIMLI DÜZENLENEN EN BÜYÜK ETKİNLİK





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun, pandemi başladığından bu yana dünyada fiziken katılımlı olarak en büyük etkinlik olduğu açıklandı. Forum süresinde sanatsal etkinliklere de yer verildi, diplomasi tarihine damga vuran olayların dijital ortama yansıtıldığı ‘Diplomasi Tüneli’ oluşturuldu. (DHA)

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