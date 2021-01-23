2023’ten önce seçim olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan dün öğle saatlerinde Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin çeşitli sorularını yanıtladı.

OTURMUŞ DEMOKRASİLERDE OLMAZ

Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içinde değiliz. Bizim şu andaki takvim Haziran 2023’tür. 2023’ten önce erken seçim falan filan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza esince erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan, bunlar tamamen oturmamış, acaba kendilerine bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023’tür.”

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Reform paketi ile ilgili soru üzerine ise Erdoğan, “Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız” diye konuştu.

AÇIKLAYARAK OPERASYON YAPILMAZ

Sincar’da PKK terör örgütüne yönelik operasyon iddialarıyla ilgili ise Erdoğan, “Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’, olay budur” ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR VE ANKA İHRACATI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan Bayraktar’ların ve Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu, bakanımızın şu anda Avrupa’dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabii bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabii bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar’dan gerek Anka’dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir.”

‘10 MİLYON AŞI HAFTA SONUNDA GELECEK’

Erdoğan, ikinci parti aşılar konusunda, “Şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, onayı çıktı Çin’den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Huzurevlerinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Bu arada yine Bilim Kurulu’nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçeve içerisinde de aşı süreci devam edecek” dedi.

‘KALEMİYLE BU İŞİN TAM BİR FEDAİSİYDİ’





Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve ‘Yavuz Bahadıroğlu’ mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci (76), dün Eyüpsultan Cami’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi, hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı” dedi. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birinci’nin yakınları ve sevenleri katıldı. (İSTİHBARAT SERVİSİ)