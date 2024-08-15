2023’te 581 bin kişi İstanbul’a veda etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin “İç Göç İstatistikleri” bültenini yayımladı. Geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendiği ankette İstanbul’un göç trafiğine ilişkin dikkat çeken rakamlar şöyle oldu:

- İstanbul 2019 yılından bu yana en yüksek göç verme rakamına ulaştı. İstanbul’dan geçen yıl çeşitli nedenlerle 581 bin 330 kişi gitti. Böylelikle 2018’den bu yana İstanbul’dan verilen göçte bir kez daha yarım milyon sınır geçildi. 2018 yılında da İstanbul’dan 595 bin 803 kişi göç etmişti. Daha sonraki yıllarda ise 2019 yılında 378 bin 305, 2020 yılında 381 bin 654, 2021 yılında 408 bin 165, 2022 yılında ise 418 bin 82 kişi İstanbul’dan taşınmıştı.

37 BİN KİŞİ AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

- Göç nedenlerine göre ise, 2023 yılında 42 bin 737 kişi tayini çıktığı, tayin istediği veya iş değişikliği nedeniyle İstanbul’u geride bıraktı.

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- Toplam 31 bin 180 kişi iş bulduğu için mega kenti terk etti.

- Medeni durum değişikliği veya ailevi nedenlerle 24 bin 567 kişi İstanbul’dan taşınırken, 44 bin 390 kişi de eğitim nedeniyle şehir değişikliğine gitti.

- Toplamda 149 bin 875 kişi aile fertlerinden birine bağımlı göç nedeniyle İstanbul’u terk ederken, 131 bin 603 kişi “daha iyi konut ve yaşam koşulları” gerekçesiyle bir zamanların “taşı toprağı altın” kentini geride bıraktı.

- İstanbul’da yaşayan 37 bin 616 kişi ise “ailesinin yanına veya memleketine” döndü. Bu rakam 2022 yılında ise 18 bin 90 kişiyle sınırlıydı.

- 32 bin 647 kişi ev aldığı için, 19 bin 268 kişi de emeklilik nedeniyle, 3 bin 419 kişi sağlık-bakım nedeniyle diğer kentlere göç etti.

- 65 bine yakın kişi de diğer gerekçelerle, İstanbul’dan gidenler arasında yer aldı.

NET GÖÇ VERDİ

- İstanbul 2023 yılında 412 bin 707 kişilik de göç aldı. Ancak göç verme ve alma rakamları yan yana konulduğunda, İstanbul’un geçen yılı “net göç vererek” kapattığı görüldü.

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GENÇLERİN NEDENİ EĞİTİM

- Türkiye’de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubunda oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43.4’ünü erkekler, yüzde 56.6’sını ise kadınlar oluşturdu. Bu grubun göç etme nedenleri incelendiğinde; hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477’sinin eğitim, 94 bin 139’unun işe başlamak/iş bulmak ve 50 bin 8’inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

HATAY’DAN 164 BİN KİŞİ AYRILDI

- En çok göç veren iller arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada 208 bin 740 kişiyle Ankara yer alırken, üçüncü sırada depremin izlerini silmeye çalışan Hatay var. Hatay’dan 164 bin 247 kişi ayrıldı.

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- En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.