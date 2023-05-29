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2023 yılı DGS başvuruları başladı

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#DGS#Sınav#OSYM
2023 yılı DGS başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 11:22

ÖSYM, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu

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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

 

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#DGS#Sınav#OSYM

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