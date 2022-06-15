2023 ‘uzay yılı’

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TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B’nin hizmete alınması töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

UZAY VATANA YENİ UYDULAR

“TÜRKSAT 3A uydusunu 2008’de uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hâlâ aktif şekilde çalışıyor. Bununla kalmadık, ardından uzay vatana yeni uydular gönderdik. TÜRKSAT 4A 2014’te, TÜRKSAT 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz.

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VİZYONSUZLARA KÖTÜ HABER

Geçtiğimiz yıl TÜRKSAT 5A ve 5B’yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız TÜRKSAT 5B’nin uzay yolculuğunu 19 Aralık 2021’de başlattık. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE’yi 2023’ün Ocak ayında, TÜRKSAT 6A’yı da 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10’a yükselecek.

BİZİM NAMUS BORCUMUZDUR

Başlattığımız Milli Uzay Programı’yla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahasındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak edeceği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan Teknofest kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin Teknofest ile başlayan serüvenlerini geçtiğimiz ocak ayında uzayla taçlandırmaları gayretlerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu-263 uydusu sinyal vermeye devam ediyor. Yaklaşık 60 milyona ulaşan e-Devlet kullanıcı sayımız ve sistem üzerinden yapılan 6 bin 636 hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.”

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UÇAKLARA TÜRKİYE HAVA YOLLARI YAZACAĞIZ

“Nitelikli Fikri Tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi, kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi yazıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizin uluslararası alanda Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye’ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız.”

ACİL DURUM DESTEĞİ

ERDOĞAN, TÜRKSAT 5B uydusuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Uydumuz, televizyon yayıncılığı ve genişbant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika’dan Ortadoğu’ya Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecek. Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydumuz afet ve acil durum ekiplerimize büyük destek sağlayacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek TÜRKSAT 5B uydumuz ülkemizin frekans ve bölge haklarının korunmasını temin edecektir.”

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HIZLA FİBER İNTERNET

CUMHURBAŞKANI, mutlaka çözülmesi gereken bir diğer konunun fiber internet altyapısı olduğunu vurguladı: “Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom’daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmaları teşvik ederek, Türkiye’nin çok hızlı şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri hızla kaldıracağız.

DEREDE BOĞULMAYALIM

Böylece ülkemizi 5G’ye hazır hale getirmiş olacağız. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryolu hatlarıyla donattıysak, genişbant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Artık hızın, dolayısıyla vaktin en değerli unsur haline dönüştüğü bir dönemde kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşürmeyiz.”

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SEL BÖLGESİNİ İNCELEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün TÜRKSAT’taki programının ardından sel felaketinin yaşandığı Ankara’nın Akyurt ilçesinde, helikopterle havadan incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Ankara’da 7 Haziran’dan bu yana aşırı yağışın neden olduğu sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.