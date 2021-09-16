'2023 Türkiye’nin yeniden şahlanışının sembolü'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde özetle şu mesajları verdi:

ZAPTURAPT ALTINA ALACAK SİZSİNİZ

“Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakamından hayati öneme sahiptir. Her şeyin küreselleştiği dijitalleştiği bir dönemde insanın sosyal çevresiyle hala merkezde tutan sahiciliğin son kalesi bu anlayışla çalışan basın olacaktır. Sosyal medya gibi doğrunun yalanla, iftarının kumpasla, çarpıtmanın kötü niyetle karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan yine sizin gayretinizdir. Medyamızın yüz akları, kültürü, tarihiyle milleti aşağılayan mankurtlar değil bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir. Bunları söylerken, aslında ülkemizde geçmişi iki asrı bulan basın hayatında hep aynı başlıklar altında gündeme getirilen başlıkları ifade etmiş oluyoruz. Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi, terörle mücadele, 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının önemli kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilecektir.

HAYSİYET CELLATLARINI UNUTMADIK

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Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde ülkesinin, milletinin yanında değil darbecilerin yanında saf tutanlar milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Milletimiz, darbecilere ve onların insanlık dışı işlerine kılıf bulmak isteyen gazeteci kılıklı haysiyet cellatlarını unutmadı, unutmayacak. Ülkesi, halkı ve mesleğinin itibarı için, özgürlüğü için her türlü riski göze alan gazetecileri de bu millet unutmayacak. Türkiye’nin son iki asrı sadece basın değil her alanda arayışlarla geçmiştir. Topraklarımıza sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek için dışarıdan ve içeriden nice yollara, yöntemlere başvurdular. Tek parti faşizmi, darbeler, vesayet, siyasi ve sosyal krizler bu mücadelenin farklı dönemdeki tezahürleridir. Bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kaldılar. Artık siyasetini, ekonomisini, dış politikasını diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler. Bölgesinde hem sahadaki varlığıyla hem masadaki gücüyle söz sahibi bir Türkiye olduğunu yaşayarak kabullendiler.

YENİDEN ŞAHLANIŞIN SEMBOLÜ

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Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023’te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktır; bu defa da başaramayacaklar. Milletimiz bu fırsatı kaçırmama azim ve kararlılığına sahiptir. Unutmayın, bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesi, ne parti meselesi, ne başka kısır hesap meselesidir. 2023 Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071 özellikle Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğinin bir kez daha ilanımız olarak ortaya koyduğumuz bir yıl olacaktır. 2053 sahip olduğumuz tarihi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmamızın iradesidir. Bu vizyonlara sahip çıkmak her vatandaşımızın, kuruluşumuzun en başta gelen sorumluluğumuzdur.”

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HÜRRİYET’E ÖDÜL

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi’nin Yılın Köşe Yazarı Ödülü’nü aldığı Anadolu Yayıncılar Derneği Ödül Töreni’nde, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin Yılın Ankara Temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Yılın İletişim Ödülü’nü aldı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)