2023 seçimleri... ‘Belediye başkanları devam etmeli’
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı Habertürk yayınında 2023 seçimlerinde millet ittifakının adayının kim olacağı konusunda konuşurken “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli, başarılarının sürekli olmalarını isterim” yorumunu yaptı.
Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
“Orman Bakanı’nın ormandan haberi yok. Yardımla ilgili bizim belediyelerimiz suçlandı. Yangın ormanda çıkmış, bunu bilmiyor musun arkadaş.
Vatandaştan para topluyorsun. Ondan sonra ‘Somali’ye yardım edeceğim’ diyorsun. Biri çıksın bunun mantığını anlatsın. Para yerinde ve doğru harcanırsa THK’yı ayağa kaldırırız. 4 milyon dolar da buluruz, 14 milyon dolar da.
HUZUR İÇİNDE GİDECEKLER
Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini yapacaksınız sonra diyeceğiz ki, buyur kardeşim oraya git. Huzur içinde gidecek oraya. (Tanju Özcan’ın açıklamaları) Öyle bir kararın çıkacağını sanmıyorum. Doğru değil. O politik atmosfer içinde böyle bir şeyi düşünmüş olabilir. CHP’nin politikası asla ırkçı değildir.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI
Bir ittifakımız var adına millet ittifakı diyoruz. Oturup konuşmadan bir ismi dillendirmek kadar yanlış bir şey yok. Belediye başkanları devam etmeli, başarılarının sürekli olmalarını isterim.”