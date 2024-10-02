2023 sağlık istatistikleri yayınlandı: Bir yılda 1 milyar muayene

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Sağlık Bakanlığı 2023 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nı yayımladı. İstatistiklere yansıyan bazı ayrıntılar şöyle:

- BEBEK ÖLÜM HIZI YÜKSELDİ: Bebek ölüm hızı (bin canlı doğumda) 2022’de 9.2’den 2023 yılında 9.8’e yükseldi. Beş yaş altı ölüm hızı ise 14.0 oldu. Bölge bazında bakıldığında ise 100 bin canlı doğumda anne ölüm oranı 13.5 olarak açıklandı. Sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranı yüzde 61.5’e çıktı. 2022 yılında bu rakam yüzde 60.1’di.

- KIZAMIK SAYISI ARTTI: 2023 yılında kızamık toplam vaka sayısı 5 bin 88 oldu. 2022’de bu rakam sadece 125’ti. 100 bin nüfusta AIDS insidansı (hastalıkların yeni olgularının sayısı) 0.084, kızamık insidansı 5.960, sıtma insidansı 0.349 ve tüberküloz insidansı 11.020 olarak gerçekleşti.

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- HEKİME MÜRACAAT SAYISI: 2023 yılında toplam hekime müracaat sayısı 973 milyon 519 bin 87 olarak açıklandı. Bu rakam 2022 yılında 855 milyondu. 2023 yılında hekime müracaatın yüzde 43.3’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 56.7’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 11.4, kişi başı diş hekimine müracaat sayısı 0.68 olarak gerçekleşti.

14 BİN ORGAN VE DOKU NAKLİ

- 2023 yılında 14 bin 315 organ ve doku nakli yapıldı. 3 bin 452 böbrek, 1756 karaciğer, 40 kalp, 15 akciğer, 1 pankreas, 1 ince bağırsak, 3 bin 515 kornea ve 5 bin 535 kemik iliği nakli gerçekleşti.