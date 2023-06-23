2023 LGS sonuçları açıklandı... Bakan Tekin: Kılavuz 26 Haziran'da ilan edilecek.. LGS tercih tarihi duyuruldu

Haberin Devamı

Milyonlarca öğrenci LGS sonuçları açıklamasını heyecanla bekliyordu... Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Hatay’da yaptığı açıklamada LGS sınav kılavuzunun 26 Haziran'da ilan edileceğini söyledi

Haberin Devamı

Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız. İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki 10 il açısından her ili koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Her türlü problemin çözümü için istişare edip karar aldık bugün burada.

Bugün 23 Haziran, kademeler arası geçiş açısından temel orta öğretime geçmek isteyen öğrencilerimizin sınav sorularını birazdan paylaşacağız. Yüzde 82'si bu sınava girdi. Sonuçları ilan ettikten sonra kılavuzu da 26 Haziran'da ilan edeceğiz. Normalde bugün ilan edecektik ancak kılavuzumuzda deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısına pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük ve kılavuzumuzu pazartesi yayınlamış olacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılı derslerini sınav kapsamı dışında tuttu. Bu da çocuklarımızın emeklerini karşılamada yetersiz olabilir, pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye değerlendirdik. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.