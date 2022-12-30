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2023 Âşık Veysel yılı

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#Âşık Veysel#2023#Resmi Gazete
2023 Âşık Veysel yılı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında 2023 yılının 'Âşık Veysel Yılı' olarak kutlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

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Genelgede özetle şöyle denildi: "Âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Âşık Veysel, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan etmiştir. Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Âşık Veysel, asırlara sâri zengin kültür mirasımızın temel taşlarından biridir.

2023 Âşık Veysel yılı

YIL BOYU ETKİNLİK

Âşık Veysel'in vefatının 50'nci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Âşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yâd etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenecektir. Etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

 

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#Âşık Veysel#2023#Resmi Gazete

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