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2022'de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda! Son isteği yerine getirildi

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#Şehit#Erzurum#Nurettin Tokyürek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 14:27

Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu. Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı.

2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi


Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.
2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi

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Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kar yağışı altında düzenlenen törende, Tokyürek'in "Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin" vasiyeti yerine getirildi.

2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi

Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi

2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi

2022de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Acı veda Son isteği yerine getirildi


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#Şehit#Erzurum#Nurettin Tokyürek

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