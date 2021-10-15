2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aslan payını eğitime ayırıyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır. Çoğu ülke ekonomilerinin küçüldüğü geçen yıl, kurumlarımız tüm kaynakları kullandılar. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de devam ettik, ediyoruz. Bütçemiz yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak.

2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.

2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.

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"ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ"

Bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz.

Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 artışla 181 milyar liradır.