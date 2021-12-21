2022 KPSS ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihi detayları

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 sınavları ne zaman?

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.