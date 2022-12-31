2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BİTOM), 2022'nin son günlerinde gökyüzünün en önemli gök olaylarından biri olan ve çıplak gözle 5, teleskop veya dürbünle de 2 olmak üzere 7 gezegenin bir anda görülebildiği ender gökyüzü olayı için halk günü etkinliği düzenlendi. 35 santim ayna çapına sahip teleskop ile hem çocuklar hem de gökyüzü meraklısı genç öğrenciler ve büyükleri etkinliğe büyük ilgi gösterdi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ve uzmanlar, dün akşam teleskopla gezegenler ve Ay gözlemi yaptırarak, katılımcıları bilgilendirdi.

BENZER BİR OLAY 2040'DA

2022'nin gökyüzünde büyük bir sürprizle veda edeceği bugün gün batımından itibaren daha net izlenebilecek ve bir sonraki benzer bir olayın 2040 yılında yaşanabileceği önemli gök olayı ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Tuncay Özışık, 2022'nin güzel gök olaylarıyla geçtiğini söyledi.

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NASA'nın DART görevi, Güneş tutulması ve yılın son haftası da gökyüzünde birçok gezegenin bir araya toplanmasının 2002 açısından çok ilginç olduğunu belirten Dr. Özışık, “Çıplak gözle gözlenebilen 5 gezegen var. 2 gezegen daha var, onların çıplak gözle görülmesi zor, ufak bir dürbün veya teleskop gerekiyor Uranüs ve Neptün için" dedi.

GEZEGENLER GÖKYÜZÜNDE SIRALI

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi olarak 30 Aralık akşamına böyle bir halk etkinliği düzenlediklerini kaydeden Dr. Özışık, “Sıralamasıyla Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür gezegenleri gökyüzünde görülebiliyor ama bulunduğumuz yerin ağaçlık olması nedeniyle Merkür ve Venüs daha erken saatlerde gözlenebiliyordu. Ama şu an da Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenlerini sırayla çok iyi şekilde görülebilecek. Biz şu anda teleskopumuzu da bu gezegenlere çevirdik ve biraz daha ayrıntılı görebilirler. Gezegenlere ilaveten Ay var. Ay'ın da güzel evresi, ilk dördünü geçmiş bir evre, dolunaya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki 35 santimetrelik teleskopumuzla gezegenleri ve Ay'ı inceleyebilecekler" diye konuştu.

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7'DEN 77'YE HERKESE AÇIK

Halk günlerinin 7'den 77'ye herkese açık olduğunu dile getiren Dr. Tuncay Özışık, şunları söyledi:

“Gündüz genellikle okullar oluyor. Ayda bir burayı halka açıyoruz ve isteyen herkes teleskopla ücretsiz o akşam gökyüzünde ne varsa burada izleyebilir. Buradaki teleskop gece kullanılıyor ve aynası 35 santimetre çapında tam otomatik bir teleskop. Yani gök cisimlerine otomatik olarak yönlenebiliyor. Gündüz gelen okullar için ise bu teleskopun üzerinde bir güneş teleskopu var. Güneş'e herhangi bir dürbün veya teleskopla doğrudan bakmak çok tehlikeli, kalıcı körlük yaratabilir. Bizim burada kullandığımız özel filtreye sahip bir güneş teleskopu. O teleskopla da Güneş'teki madde çıkışı, patlama, parlama dediğimiz olayları net bir şekilde gözleyebiliyorlar."