2022 amorti rakamları: Amorti rakamları nedir?

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Amorti 2022 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Şans oyunu biletini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatinin ardından 2022 amorti rakamları için sorgulama ekranına geçiş yaptı. İşte amorti rakamları hakkında bilgiler

AMORTİ RAKAMLARI 2022

Amorti 2022 rakamları 4 ve 5 olarak belirlendi.



Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.