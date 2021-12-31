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2022 amorti rakamları: Amorti rakamları nedir?

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2022 amorti rakamları: Amorti rakamları nedir

Amorti rakamları 2022 belli oldu. Biletlerine herhangi bir ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, amorti rakamları için araştırmaya başladı. Amorti, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturuyor. Piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlendi. İşte, 2022 amorti rakamları hakkında detaylı bilgiler

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Amorti 2022 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Şans oyunu biletini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatinin ardından 2022 amorti rakamları için sorgulama ekranına geçiş yaptı. İşte amorti rakamları hakkında bilgiler

AMORTİ RAKAMLARI 2022

Amorti 2022 rakamları 4 ve 5 olarak belirlendi. 

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. 

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