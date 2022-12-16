Bakan Kasapoğlu duyurdu... 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.