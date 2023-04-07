2021’de Türkiye’ye 739 bin 364 göç

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- Yurtdışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

- Göç eden nüfusun yüzde 55.7'sini erkekler, yüzde 44.3'ünü kadınlar oluşturdu.

- En fazla göç edenlerin yüzde 12.3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.

- Yüzde 47.8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8.2 ile Antalya, yüzde 6.7 ile Ankara, yüzde 2.7 ile Bursa ve yüzde 2.4 ile Mersin takip etti.

- Türkiye’ye 2021’de gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12.1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 10.9 ile İran, yüzde 6.5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5.5 ile Afganistan vatandaşları izledi.