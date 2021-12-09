2021'de en çok neyi merak ettik

Haberin Devamı

Türkiye’nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçen yılki gibi yine liderliği EBA’nın aldığı arama trendlerinde, tüm dünyada izlenme rekorları kıran “Squid Game” dizisi ikinci, AÖL üçüncü, Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil dördüncü sırada yer aldı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ

Koronavirüs salgınının etkileri, Google aramalarında da kendini gösterdi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında göze çarptı. “Nasıl” kategorisinde de en çok sorulan sorular HES kodu, aşı randevusu ve aşı kartı oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okul ve kafelerin açılış-kapanış tarihleri, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenlerdi.

Türkiye yemekte en çok güllaç, soğuk baklava ve taco tarifini merak ederken, “nasıl geçer” kategorisinde burun akıntısı, grip ve öksürük lider oldu. Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu ve Sezai Karakoç gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de, kaybettiklerimiz listesine vahşice katledilen mimar Başak Cengiz de girdi. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesinde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı. Dizi ve filmler listesine ise Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı yapımları adını yazdırdı.

Haberin Devamı

LİSTE NASIL OLUŞTURULUYOR

Google 2021 arama trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor.