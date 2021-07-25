2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih bilgilendirmesi yaptı... İşte detaylar

YKS sınavının ardından tercihler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Adaylar, geçtiğimiz sene yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilir. İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç açıklama tarihi...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Bu yıl devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan ayrıldı.

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