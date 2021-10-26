2021-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2021 tarihinde 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.
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