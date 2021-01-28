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GeriGündem 2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi
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Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi

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2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi
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Kandiller ne zaman idrak edilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Bu yıl ilk kandil şubat ayında idrak edilecek. Yılın son kandili ise Ekim ayında eda edilecek. Hicri takvime göre belirlenen kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından miladi takvime çevriliyor. Peki, 2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi

Kandiller ne zaman idrak edileceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlit Kandilinin eda edileceği yıl içerisinde şubat, mart, mayıs ve ekim ayları içerisinde kandilleri barındıracak. İşte, 2021 kandil günleri takvimi

2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

KANDİL GÜNLERİ

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

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