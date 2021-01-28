2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi

Kandiller ne zaman idrak edileceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlit Kandilinin eda edileceği yıl içerisinde şubat, mart, mayıs ve ekim ayları içerisinde kandilleri barındıracak. İşte, 2021 kandil günleri takvimi

2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ