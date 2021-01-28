2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi
Kandiller ne zaman idrak edilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Bu yıl ilk kandil şubat ayında idrak edilecek. Yılın son kandili ise Ekim ayında eda edilecek. Hicri takvime göre belirlenen kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından miladi takvime çevriliyor. Peki, 2021 yılında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet'in kandiller takvimi
Kandiller ne zaman idrak edileceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlit Kandilinin eda edileceği yıl içerisinde şubat, mart, mayıs ve ekim ayları içerisinde kandilleri barındıracak. İşte, 2021 kandil günleri takvimi
2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
KANDİL GÜNLERİ
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ
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