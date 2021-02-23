2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 eğitim yılının biteceği tarih

Koronavirüsün gölgesinde eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, okulların ne zaman yaz tatiline gireceğini öğrenmek istiyor. 2021 yaz tatili planını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konuya dair sağlıklı ve kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

24 DERS SAATİ SINIRI

Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.