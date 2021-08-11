2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler

Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya; DKMP Genel Müdürlüğü’nden üç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen iki, Jandarma Genel Komutanlığı’nı temsilen bir, Orman Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, orman ve biyoloji bölümlerini temsilen birer bilim adamı, doğa korumayla ilgili gönüllü 4 sivil toplum temsilcisi, coğrafi bölgelerden seçilen dokuz avcı üyenin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda 2021 2022 Av Dönemi için karar aldı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Elbistan, Sögütlü Devlet Avlağı’nda keklik ve tavşan avı yasaklandı. Göçmen kuşların ise avlanmasına izin verildi. Öte yandan Şar Dağı Devlet Avlağı ise komple avlanmaya kapatıldı.

Ayrıca, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Karabük-Eskipazar ilinde bıldırcın ve üveyik avları Ağustos ayının 15’inde başlayacak ve Kasım ayının 15’ine kadar devam edecek. Elbistan’da ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak.

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