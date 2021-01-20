2021 TUS ne zaman yapılacak? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

Tıp Fakülteleri'nden mezun adayların katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2021'de hangi tarihlerde uygulanacağı belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2021 güncel takvimine göre söz konusu sınav bu yıl 2 kez yapılacak. İşte, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı takvimi...

ÖSYM'nin açıkladığı 2021 sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Sınavın başvuruları ise 2 Şubat-10 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Söz konusu sınavın geç başvuruları ise 18 Şubat'ta alınacak. Bu sınavın sonuçları ise 15 Nisan'da adayların erişimine açılacak.

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