2021 Sorumluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'den gelen son açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi. İşte, MEB sorumluluk sınavlarında son gelişmeler...

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

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