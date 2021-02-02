2021 şivlilik ne zaman? Asırlardır sürdürülen geleneğin tarihi belli oldu

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. İşte, 2021 şivlilik tarihi...

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.

Regaip Kandili, bu yıl 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Dolayısı ile şivlilik de 17 Şubat Çarşamba akşamına denk geliyor.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.