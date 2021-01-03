2021 resmi tatil takvimi belli oldu - Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

Yıl içerisindeki tatil planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen birçok kişi 2021’in resmi tatil günlerine odaklandı. Takvime göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar 25 gün tatil yapabilecek. İşte bu yılın resmi tatil günleri…

2021 yılında Resmi Tatiller şöyle;

1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili- Cuma gününe denk geliyor.

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- Cuma gününe denk geliyor

1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü- Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.



15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 – Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma’ya denk geliyor

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı- Pazartesi gününe denk geliyor

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı- Cuma gününe denk geliyor