2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2021 dini bayram tarihleri

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2021 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ve Ramazan Bayramı'nın 2021 yılı için kutlanacağı tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 2021 dini bayram tarihleri...

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.