Son Güncelleme:
2021 pasaport ve ehliyet harcı ne kadar oldu?
2021 ehliyet ve pasaport harcı için oranlar değişti. Yeni yıla girilirken pek çok vergi kaleminde gösterilen artış dolayısıyla pasaport ve ehliyet harcı için de ücretler yeniden belirlendi. Buna göre 6 aylık pasaport için ödenecek olan ücret 227 lira olurken, en düşük ehliyet harcı ise 272 TL olacak. İşte, 2021 pasaport ve ehliyet harcı hakkında detaylı bilgiler
2021 pasaport ve ehliyet harcı için detaylar açıklandı. Yapılan yeni zamlara göre pasaport harçları da 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlendi:
- Süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira,
- 1 yıl olanlar için 332,10 lira,
- 2 yıl olanlar için 542,20 lira,
- 3 yıl olanlar için 770,20 lira
- 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira.
2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle