2021 pasaport ve ehliyet harcı ne kadar oldu?

2021 pasaport ve ehliyet harcı için detaylar açıklandı. Yapılan yeni zamlara göre pasaport harçları da 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlendi:

Süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira,

1 yıl olanlar için 332,10 lira,

2 yıl olanlar için 542,20 lira,

3 yıl olanlar için 770,20 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira.

2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.