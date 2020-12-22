2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? İşte en son bilgiler!
Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2021 tarihleri sorgulanıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak?
Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı onlarca sınav organize eden ÖSYM'nin, 2021 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2021 sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların tarihleri belli olacak. İşte, ÖSYM 2021 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...
YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2021 takvimi henüz yayımlanmadı.
Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2021 sınav takviminin 2020'nin aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.
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