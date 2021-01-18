2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru tarihleri belli oldu!

2021 MSÜ sınavı askeri öğrenci adayları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım planlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021 MSÜ takvimi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.

SINAV NASIL YAPILIYOR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.