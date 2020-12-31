2021 MSÜ sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihinde son durum!

2021 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan 2021 MSÜ sınavının gelecek yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. Aralık ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2021 MSÜ hakkında ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti.

Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı.

Söz konusu sınav için takvimin, yeni yılın hemen başlarında belli olacağı tahmin ediliyor. 2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

SINAV NASIL YAPILIYOR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.