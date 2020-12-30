2021 memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emeklilerde!
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren görüşmelerin ardından tespit edildi. Yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından şimdi de memur ve emekli maaşlarına zam oranları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemesinin ardından, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıra memur ve emekli zammına geldi. Yeni yılda ne oranda zam alacaklarını merak eden milyonlarca emekli ve memur, zam oranları hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak.
Emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar emekli ve memur maaşına fark yansıtılacak.
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