2021 Medya Yarışması'nda DHA'ya 4 ödül

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Erciyes Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, KGC Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "TBMM gündemine gelmesi beklenen sosyal medyayla ilgili kanuni düzenlemede, internet gazeteciliği yapanların hak ve sorumluluklarının belirlenmesini ve internet haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına dahil edilmesini bekliyoruz. Mecra ayrımı yapmaksızın gazeteciliğin getirdiği sorumlulukla hareket eden ve mesleğini internet ortamı gibi vuku bulan yeni koşullarda yürüten kesimlerle ilgili yapılacak yasal düzenleme; aynı zamanda basını sabote etme, kişilik haklarına saldırı ve hatta sürekli dezenformasyonla toplumsal huzura taarruz eden, böylelikle de milli güvenliğimize tehdit oluşturan olası gelişmeleri de engelleyebilecektir. Bazı yapancı fon kuruluşlarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren gazeteci görünümlü isim ve yayın organlarını kullanarak Türkiye aleyhtarlığı yaptıkları sahanın internet ortamını kapsaması meselenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Meclis zemininde düzenlenecek bahsettiğimiz kanun teklifi ile dezenformasyonla mücadele kapsamında idari tedbirler güçlendirilirken toplumda endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak da suç olarak kabul edilecektir. MHP olarak bu kanun teklifini büyük önem atfettiğimizi ve sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, genel başkan yardımcımız, aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz sayın Feti Yıldız'ın Cumhur İttifakı anlayışıyla partimiz adına çok değerli faaliyetler yürüttüğünü paylaşmak isterim" diye konuştu.

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2021 Ödüllü Medya Yarışması'nda DHA'dan Olcay Düzgün 'haber', Samed Aydın Sun 'araştırma-inceleme', Metin Değirmenci 'spor' ve Harun Reşit Serbest 'fotoğraf kategorsinde ödüle layık görüldü.

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