2021 KYK burs ve kredileri ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan burs ve kredi ücretlerini duyurdu
KYK burs ve kredi ücreti 2021 yılı için belli oldu. Üniversite öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve kredi miktarı yeniden belirlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans burs ödemelerinin 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldığını bildirdi. KYK bursu ödeme tarihine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ocak ayında, 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacak" dedi.
2021 KYK burs ve kredilerinin ne kadar olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama ile belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere bir müjde vermek istediğini belirterek, yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı. 2021 yılı ocak ayında geçerli olmak üzere burs ve kredi miktarı, lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
2021 BURS VE KREDİ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2020’de lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.
Bütün zorluklara rağmen, koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş oluyoruz. Bu ödemeler, milli sporcularımıza iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edilecek. Ocak ayında, 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacak" dedi.
KYK BURSU ÖDEME TARİHİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.
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