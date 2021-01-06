2021 KPSS ne zaman? Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor!

Memur adaylarının heyecanla beklediği 2021 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, lisans KPSS hakkında son gelişmeler...

2021 Lisans KPSS takvimi henüz belli olmadı.

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecekti. Ancak söz konusu sınavlar Koronavirüs salgının nedeni ile eylül ayında yapılmıştı.

2021 KPSS oturumlarının da yine benzer tarihlerde yapılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.