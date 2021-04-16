2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimi

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2021 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS SINAV TAKVİMİ

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

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