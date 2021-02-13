2021 kandilleri ne zaman? İşte Regaip Berat ve Miraç Kandili tarihleri

Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar 13 Şubat'ta başladı. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Öte yandan bu aylar önemli kandilleri de içerisinde barındırıyor. İşte, 2021 kandil takvimi...

2021 KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

BU YIL HÜZÜNLE İHYA EDİLECEK

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.